Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten: Ölü av hayvanı paylaşımı suçtur

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medyadan paylaşım yaptı; Av Yasası’nın 15. Maddesi 4. Fıkrasına atıfta bulunarak, ölü av paylaşımının suç olduğunu söyledi.

Sarpten’in paylaşımı şöyle:

“Av Yasası 15. Madde 4. Fıkra’da açıkça şu ifadeler yazmaktadır:

‘Herkes, ölü bile olsa, av ve yaban hayvanlarına saygı göstermek zorundadır. Hiç kimse, bu Yasanın 16’ıncı maddesinde belirtilen sınırlar içinde olsa dahi kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf veya görüntüsünü, ayrıca bu Yasanın 16’ncı maddesinde her av günü için belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı içeren bir fotoğraf veya görüntüyü kamuya açık bir şekilde, sosyal medya dahil hiçbir yayın organında, sergileyemez ve yayımlayamaz.’

Büyük avda yasal limit 1 tavsan, 5 kekliktir. Buna rağmen, ilk av gününün ardından sosyal medya özellikle limit üstü ölü av hayvanı paylaşımlarından geçilmiyor.

Mücadele ediyorsunuz, bir yasaya olumlu bir madde eklemek için uğraş veriyorsunuz, meclis oy birligiyle bu yasayı geçiriyor ama yetmiyor! Yasalar uygulanmıyor, uygulanmak istenmiyor. Bu ülkede en iyi yasayı yapsanız ne yazar. Suç kapsamina giren her paylaşımı biz mi bulup bildireceğiz? Polis ve diğer yetkililer neden işini yapmıyor? Oysa, bilişim yasayından sonra suç olmayan beğenmedigi paylaşımlar karşısında harekete geçen birimler şimdi neden uyuyor? Gerçı, saşmamak lazım! İktidar partisinin genel kurul toplantısının bile av gününe göre belirlendiği bir ülkede av yasanın böyle bir maddesinin uygulanmasını beklemek de bizim saflığımız…”