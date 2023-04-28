Biyologlar Derneği'nden Güzelyurt Belediye Başkanına eleştiri

Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, Mevlevi’de kuş yuvalama alanına moloz dökülmesi konusuna dikkat çekerek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı bu konudaki uyarıları dikkate almadığı için eleştirdi.

Benan, yaptığı yazılı açıklamada, Mevlevi’deki kuş yuvalama alanına çöp boşlatılması konusunu görüştükleri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın konuya ilgisiz kaldığını savundu.

Hatice Benan ayrıca bölgede biriktirilen çöplerin, kuşların yuvalama alanlarını bozmasının yanında, halk ve çevre sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini, çöplerin ateş alması halinde ciddi hava kirliliğine de neden olduğunu belirtti.

Sivil toplum örgütleri tarafından dün yapılan bazı açıklamalarda söz konusu bölgenin bazı göçmen kuşların yuvalama alanlarından biri olduğu kaydedilmişti.