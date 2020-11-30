Biyologlar Derneği’nden uyarı

Biyologlar Derneği, COVID-19'u durdurmak için uygulanan karantinalar ve ulaşım aksaklıklarının, AIDS tedavisinde kullanılan ilaçların üretimini ve dağıtımını etkilediğini kaydetti; bu durumun da fiyat artışı ve tedarik sorunlarına yol açtığını vurguladı.

Biyologlar Derneği, AIDS hastalarının yaşamsal öneme sahip ilaçlarına erişimde yaşanılacak sıkıntının yeni vaka ve ölümlere ek olarak, yayılımı daha da artıracağı ve asemptomatik vakalarda artışa neden olabileceği uyarısında bulundu.

Biyologlar Derneği’nden Uzman Biyolog Sedef Kutlu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Kutlu mesajında, HIV + hastaların tedavilerinde gereken hassasiyeti göstermenin önemine işaret etti ve “Onlara hâlâ toplumda yer vermemekte direnen önyargılara bir de yaşam kalitelerini düşürmeyi eklememek gerekiyor” dedi.

AIDS’in insanda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydeden ve hasar gören bağışıklık sistemi yüzünden pek çok hastalığa yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirten Kutlu, hastalığın kesin tedavi ve aşısı olmadığını söyledi ve hastalıkla ilgili bilgiler verdi.

“KKTC’DE DE HASTA SAYISI ARTMAKTA”

Dünya genelindeki HIV verilerini aktaran Kutlu, KKTC’de de tüm önlem ve taramalara rağmen hasta sayılarının arttığını kaydetti.

AIDS'e yönelik tedavilerin; semptomları azaltıcı, virüsün çoğalmasını kontrol edici ve bağışıklık sisteminin zayıflamasını engelleyici şekilde olduğunu ifade eden Kutlu, “COVID-19'u durdurmak için uygulanan karantinalar ve ulaşım aksaklıkları; hem ilaçların üretimini hem de bunların dağıtımını etkilemekte ve bu da fiyat da artış ve tedarik sorunlarına yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 99 ülkede ilaçların kullanımında yüzde 32 oranında aksamalar yaşandığını belirtmiştir. Özellikle fakir ve orta gelirli ülkelerde hastalık ve ölümlerde artış konusunda ciddi uyarılar yapılmaktadır” bilgisini aktardı.

24 ülkenin Dünya Sağlık Örgütü'ne kritik derecede düşük sayıda antiretroviral ilaç stoğu bulunduğunu ve ilaçların temininde sıkıntıları olduğunu bildirdiğini kaydeden Kutlu, ölümler ve vakaları belirli bir sayının altında tutma olasılığının mevcut koşullar altında zorlaştığına işaret etti.

Uzman Biyolog Sedef Kutlu, tüm ülkelere gerekli tedbirlerin alınması ve tablonun kötüleşmesini önlemek için ortak çalışma çağrıları yapıldığını belirterek şunları ekledi:

“COVID-19 pandemisi başladığından beri Dünya'da sosyal, ekonomik, psikolojik olmak üzere birçok sorun ortaya çıkmıştır. Hükümetler COVID-19 salgını ile etkili mücadele sırasında mevcut hastalıkların takip ve tedavilerindeki sorunların giderilmesine yönelik de çalışmalar yapmak zorundadırlar. COVID-19 sebebiyle ortaya çıkan bazı sorunlar AIDS hastalığı ile mücadele etmekte gayet önemli olan ilaçlara ulaşımda sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır.”