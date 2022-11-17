BKP Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye sokulmamasını kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, gazeteci Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye sokulmamasına tepki gösterdi.

İzzet İzcan, Parti Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Düzgün’ün güvenlik riski oluşturuyor gerekçesiyle Türkiye’ye G82 kodu kapsamında sokulmamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Başaran Düzgün dahil pek çok kişinin aynı nedenle Türkiye’ye girmelerine izin verilmemesinin “insanlık suçu” olduğunu savunan İzcan, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, “Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp, yerine "İslam devleti” kurmak istediğini, AK Parti iktidarının bu yönde “baskı ve tehditlerini arttırdığını” iddia etti.

İzzet İzcan, bu konuda suskun kaldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi, bunun “utanılacak bir durum” olduğunu ifade etti.