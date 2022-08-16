BKP Başkanı İzcan: "Elektrik Kurumu bu şekilde yaşayamaz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını belirterek, “Kıb-Tek halkı cezalandıran bir kuruma dönüşmüştür “ dedi.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, İzcan, Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın 18 ay hapse mahkum olduğunu hatırlatarak, kurumda suistimal ve usulsüzlüklerin olduğunu savundu.

- “Elektrik Kurumunu bu hale düşürenler yargılanmalıdır”

Kurumda yedek parça sıkıntısı yaşandığını, kendi üretmesi durumunda 2 milyon dolara mal olacak elektrik enerjisini, Güney Kıbrıs’tan 6 milyon dolara aldığını kaydeden İzcan, Türkiye’den hibe edilen santrallere 12 milyon TL yerine 33 milyon TL yakıt gideri ödendiğini, elden yakıt alımı adı altında 33 dolar tonu olan yakıt taşıma ücretine 150 dolar ödendiğini öne sürdü.

Kurumun borç batağına saplandığını ve bankalara ödediği fahiş faizleri maliyete yansıttığını ifade eden İzcan, kurumu bu hale düşürenlerin yargılanmasını talep etti. İzcan ayrıca, Kurumun özerkleştirilmesini istedi.