BKP'den açıklama

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, adada halkları gerecek tüm girişimleri kınadı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Apıostolos Andreas Manastırı, Pile-Yiğitler yol yapımı ve Limasol’daki Cedit Camii’nde yaşanan olaylara işaret ederek, BKP’nin “toplumları gerecek her türlü provokasyonu şiddetle kınadığını” vurguladı.

Limasol’daki Cedit Camiinin saldırıya uğramasının da provokasyonların devamı olduğunu kaydeden İzcan, “Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarının yoğunlaştığını, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı güven yaratıcı önlemlerini açıklamaya hazırlandığı bir dönemde, bu saldırıların olmasının manidar olduğunu kaydetti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’i yaşanan provokasyonlara aldırış etmeden, çalışmalarını tamamlayıp, görüşme sürecini başlatmaya çağırdı.