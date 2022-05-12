BKP'den açıklama

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede yaşanan son siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonüsütün AKP’nin KKTC’ye müdahale ettiğini bulunduğunu öne sürerek eleştirilerde bulundu ve Meclis’teki muhalefete seslendi.

“Eğer parlamento içerisinden kurulan bir hükümet meşru değilse, bu meşru olmayan hükümete karşı, parlamento içerisinde nasıl muhalefet yapacaksınız?” diyen Sonüstün, “yaşananları içine sindiremeyen muhalefetin, derhal parlamentoyu terk etmesi” çağrısında bulundu.

“Parlamentoculuk oyununun parçası olmayın” diyen Salih Sonüstün, “bundan sonraki mücadelenin federal çözüm yanlılarının birliği temelinde, sokak ve uluslararası alanda verilmesi gerektiğini” savundu.

BKP’nin “oluşturulmak istenen” rejime karşı “birlikte hareket ederek, toplumu uyarmaya devam edeceğini” kaydeden Salih Sonüstün, emek, barış ve demokrasi kavgasının bir bütün olduğunu belirtti.