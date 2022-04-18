BKP'den Başbakan'a çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na, halka elektrik konusunda verdiği “sözleri” tutma çağrısında bulundu.

Sonüstün yazılı açıklamasında, elektrik konusunda Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlatılmayarak, “sadece bir ay için geçerliydi” denmesiyle ülkede kaos yaratıldığını savundu.

Salih Sonüstün, aynı şeyin alkolde “FİF vergisi” konusunda da yaşandığını ve düzenleme yapılmayarak, halkın kandırıldığını öne sürdü. Kimsenin gümrüklerden mal çekmediğini, piyasada yaprak kımıldamaz bir durgunluk yaşandığını kaydeden Sonüstüm, bunu “ekonomiyi batırmak” olarak niteledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na, “Maliye Bakanı ile aranızdaki sorunları çözerek, halkı daha fazla mağdur etmeyin” çağrısında bulunan Salih Sonüstün, “çözemiyorsanız istifa edin” dedi.