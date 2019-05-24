BKP'den çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım çağrısı yaparak, Parti Meclisi’nin AKEL’den aday olan Niyazi Kızılyürek’e destek olma kararı aldığını bildirdi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Avrupa Sol Partisi içinde birlikte yer aldıkları AKEL’i destekleme kararlarının ideolojik ve ilkesel nedenleri olduğunu söyledi.

Kızılyürek’in seçimi kazanma şansının yüksek olduğunu da savunan İzcan, “Bir Kıbrıslı Türk’ün Avrupa Parlamentosu’nda yer alması toplumsal haklarımızın korunması ve federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşılması açısından çok önemlidir” dedi

İzcan, “26 Mayıs, dünyaya sesimizi duyurma, görünür olma, haklarımıza sahip çıkma, içine sürüklendiğimiz çaresizlikten kurtulma açısından önemlidir. Çaresizliğimiz kaderimiz değil” şeklinde konuştu.

İzzet İzcan, Kıbrıslı Türklerin seçime katılımının yoğun olmasının dünyaya, Ankara’ya ve adanın her iki yanındaki milliyetçi, şoven, ayrılıkçı gruplara önemli bir mesaj vereceğini söyledi.