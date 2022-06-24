BKP'den eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, vatandaş ve görevlilerin ihmalleri sonucu ülkenin cayır cayır yakıldığını savunarak, sorumluların ciddi şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sonüstün, konuyla ilgili açıklamasında, yangın helikopteri için para ayrılmamasını da eleştirerek “Külliye ve saray yayımlarına para bulan UBP koalisyon hükümeti, tam gaz müdür ve müsteşar atamalarına devam ederken, yangın helikopteri için para bulamıyor, bütçeden kaynak aktarılmıyor" ifadelerini kullandı.

Salih Sonüstün, Cumhurbaşkanı Eesin Tatar'a da "Güney Kıbrıs’ın yardım uçağı yardımı teklifini vaktinde kabul etmeme" eleştirisinde bulundu.