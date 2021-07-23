BKP'den Maraş tepkisi

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Kapalı Maraş’ın bir kısmının daha açılması kararının, yeni gerginliklere neden olacağını ve felaket getireceğini savundu.
BKP Genel Başkanı İzcan, Maraş’ın kapalı kısmının bir bölümünün da açılması kararını, “taksimci ve ayrılıkçı bir siyasetin ürünü” sözleriyle değerlendirdi.
1979’da imzalanan Doruk antlaşmasında da Maraş’ın BM denetiminde 1974 öncesi sakinlerine devir edilmesini öngördüğünü belirten İzcan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının çiğnenmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “diktatörlerin geçtiği yoldan geçmeye hevesli olduğunu” ileri süren İzcan, “Bu yol çıkmaz yoldur ve hiçbir yere varmaz” ifadesini kullandı.