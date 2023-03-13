BKP Genel Başkanı İzcan, fiziki dayanıklılık çalışması hakkında hükümetten açıklama istedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, okulların fiziki yapı ve depreme dayanıklılık araştırma sonuçlarının halktan gizlendiğini savundu.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca yapılan uyarıların hükümetler tarafından dikkate alınmadığını ve Türkiye’deki deprem felaketinin ardından atılan adımların da göstermelik olduğunu savundu. İzcan, tüm kamu binalarının depreme karşı dayanıklılık testlerinin yapılarak, kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

İzzet İzcan, bazı okullarda eğitime çadırlarda devam edilirken ve okul binalarının durumu ortada iken “Külliye” inşaatına devam edilmesini eleştirdi.