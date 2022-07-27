BKP Genel Başkanı İzcan ihalesiz yakıt alımlarını eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) kullanılmak üzere ihalesiz yakıt alımına devam etmesinin, özel şirketlere kar sağladığını savunarak, eleştirdi.

İzcan, “23 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 6. doğrudan alım kararı ülkeyi milyonlarca TL zarara sokmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yakıt analizlerinin yapılıp yapılmayacağının bilinmediği koşullarda, Teknecik Elektrik Santrali aracılığı ile halkın zehirlendiğini ileri süren İzcan, şu ana kadar 140 milyon TL civarında olduğu ileri sürülen zararda rolü olan yöneticilerin yargılanmasını talep etti.