BKP, halkı 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği Ara Seçimi'ni reddetmeye çağırdı

BKP Parti Meclisi, halkı, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği Ara Seçimi'ni reddetmeye çağırdı.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, düzenlediği basın toplantısı ile BKP Parti Meclisi'nin Milletvekilliği Ara Seçimleri'ni yok sayarak, reddetme kararı aldığını açıkladı.

Bir tek milletvekilinin Meclis aritmetiğine hiçbir etkisi olmayacağını dile getiren İzzet İzcan, federal çözüm istediğini söyleyen partilerin 4 aday çıkartarak, bir tek koltuk için birbirleri ile yarışmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Ortak vatan" mücadelesi içerisinde birlikte olunmadığı sürece, seçimlerin hiçbir şey ifade etmediğini dile getiren İzcan, “BKP, demokrasicilik oyununun parçası olmayacaktır.” dedi.

“BKP, koltuk peşinde koşanları desteklemeyecektir.” diyen İzcan, “BKP, dağıtılan sınırsız vatandaşlıklara, Kuzey Kıbrıs’taki demografik yapısının değiştirilerek Kıbrıslı Türklerin asimile edilmesi ve Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’nin arka bahçesi olmasını asla kabul etmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, gerçek kurtuluş için görüşme sürecinin yeniden başlaması gerektiğini belirterek, yeni geçiş kapılarının açılmasının iki toplumun yakınlaşmasına katkı yapacağını kaydetti.

BKP Parti Meclisi'nin "bir koltukluk" seçimi reddederek, halkı seçimlere katılmamaya çağırdı.