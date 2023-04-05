BKP heyeti AKEL’i ziyaret etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan Başkanlığındaki bir heyet Güney Kıbrıs’ta Emekçi Halkın İlerici Partisi'i (AKEL) ziyaret etti.

BKP’den verilen bilgiye göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Başkanlığındaki AKEL yöneticileriyle yapılan görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son siyasi gelişmeler ele alındı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı basın açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu zor koşullarda, görüşme masasının yeniden kurulması gerektiğini savundu.

Görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini ileri süren İzzet İzcan, “Zemin değiştirmeye çalışmak, çözümsüzlüğü körüklemekten başka işe yaramaz “ dedi.

BKP’nin Kıbrıs’ta federalist güçlerin bir çatı altında toplanmasını savunduğunu belirten İzcan,

Kıbrıs’ın tüm Kıbrıslıların ortak vatanı olduğunu ve birlikte kardeşçe yaşamaları gerektiğini belirtti.

İzcan, AKEL ve BKP’nin Kıbrıs’ın geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.