BKP hükümeti kararlarını uygulamaya koyamamakla eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, hükümeti, kararlarını dahi hayata geçirememekle eleştirdi.

Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun elektrik fiyatları ile alkollü içkilere uygulanan vergide indirim kararı almasına rağmen kararları hayata geçiremediğini, böyle bir hükümetten sorunlara çözüm beklemediklerini belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, Maliye Bakanı Sunat Atun’u söz konusu bakanlar kurulu kararlarının uygulamaya konmaması ile alakalı olarak görevden almaya çalıştığını iddia eden Sonüstün, Kuzey Kıbrıs’ta yaşananların Türkiye’deki hükümetin dayatmalarının sonucu olduğunu da ileri sürdü.