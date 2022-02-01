BKP: "İddialar soruşturulmalıdır"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Girne’de yaşanan silahlı saldırı ve sonrasında ortaya atılan iddialarla ilgili yetkili kurumları göreve çağırdı, konu hakkında gerekirse Meclis soruşturması açılmasını istedi.

BKP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yaşanan silahlı saldırılara işaret edildi ve konu ile ilgili kamuoyuna doyurucu açıklama yapılması talep edildi.

Olayda, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile ilgili de iddialar olduğuna işaret edilen açıklamada, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı, Büyükelçilik Basın Müşavirliğinin olayı tümden yalanlamasının yeterli olmadığı belirtildi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, olayın çok ciddi ve vahim olduğunu vurguladı.