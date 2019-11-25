BKP: “Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzlere karşı çözüm üretilmelidir"

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı:

Salih Sonüstün, Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumun içinde bulunduğu travmanın en açık göstergesi olduğunu belirterek, “ İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve sıkıntılar, insanımızın yaşadığı bireysel ve toplumsal belirsizlik ve kaygı, şiddet eğiliminin artmasına neden olmaktadır. İnsanımıza dayatılan toplumsal dönüşüm politikalarının karşısında acizlik içinde olanı biteni seyretmekle yetinen tüm makamlar bu toplumsal travmanın sorumlusudur” dedi.

BKP Genel Sekreteri Sonüstün,“Hükümet, toplumun içinde bulunduğu belirsizlik ve kaygı halinin, insanımızın yaşadığı sosyal ve ekonomik travmanın önüne geçebilecek yapısal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumak, vücut bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Her geçen gün artan şiddet olayları ve güvenlik sorunu kaygı verici bir noktaya ulaşmıştır” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün,“ Yıllardır süre gelen bir sorun olan ülkeye giriş çıkışların bir an evvel düzenlenmesi, nüfus politikasının ciddi anlamda gözden geçirilmesi ve Kıbrıs’ın kuzeyinin sorma gir hanı yapısından bir önce kurtulması şarttır” diyerek kontrol mekanizması doğru çalışmadan, önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, sorunların çözülemeyeceğinin ortada olduğuna vurgu yaptı.

UBP- HP hükümetinin kendinden öncekiler gibi ülkenin temel sorunlarını çözecek icraatlar yapmak yerine, söylemlerle toplumu oyalamayı seçtiğine vurgu yapan Sonüstün, “ Hükümetten talebimiz icraata geçerek, kangrene dönüşmüş sorunlara çözüm üretmesidir” dedi.