BKP: “Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetebileceği bir çözüme ihtiyacı var”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukukun içine girip, kendi kendini özgürce yönetebileceği bir çözüme ihtiyaç duyduğunu” belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, ülkede yaşanan siyasi krizin siyasetin iflası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve hükümete yönelik eleştirilerde bulunan İzcan, koalisyon hükümetinin ekonomik ve siyasi kaos yarattığını belirtti. “Rejime” hizmet eden siyasi oluşumların adını “mukabakat hükümeti” koysalar da ülkeye istikrar getiremeyeceğini dile getiren İzcan, toplumun, Kıbrıs sorunu ve güven yaratıcı önlemler kapsamında yapılan önerilerden uzak tutularak, suni gündemle vakit geçirildiğini savundu.