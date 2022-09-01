BKP: “Özgürlük ve barış için mücadeleye devam”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), tüm dünya ve ülkenin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “her iki toplumdaki milliyetçi ve şoven hareketlerden yararlanan emperyalist güçlerin doğrudan ve dolaylı müdahalelerinin bir sonucu olan Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiğini” belirterek, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 48 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğunu kaydetti.

“Dünyanın jandarmalığına soyunan küresel terörist ABD, petrol uğruna yaptığı katliamlarla küreselleşme, neo-liberalizm ve kapitalizmin yüzünü açıkça ortaya sermektedir. ABD ve diğer müttefiklerinin, Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Yemen, Filistin ve diğer bölge ülkelerine yaşattığı dram, bugüne dek yaptıklarının ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir” denilen mesajda, partinin yerel ve evrensel barış güçleri ile birlikte hareket ederek, emperyalist savaşlara ve kapitalist sömürüye karşı mücadeleye ve savaşa karşı barış, sömürüye karşı savaş şiarını ileriye taşımaya devam edeceği kaydedildi.

BKP Merkez Yürütme Kurulu, BKP’nin, özgürlük ve barış için mücadele eden bütün dünya halkları ile dayanışmasını ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini de vurguladı.