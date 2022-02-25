BKP, Rusya'yı kınadı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Rusya'nın Ukrayna'nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadı.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetks ve Lıuganks bölgelerini ayrı bir devlet olarak tanıyıp askeri birliklerini konuşlandırmasını kınadıklarını açıkladı.

Dünyanın yeniden kan gölüne dönme riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden İzcan, var olan sorunların demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İzcan, “Başta mülteci krizi olmak üzere, binlerce insanın hayatına mal olacak yeni maceralar dünyayı cehenneme çevirecektir” dedi.