BKP tek çare Filistin’in İsrail’le kardeşçe yaşaması olduğunu belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Filistin İsrail ilişkilerinde tek çarenin Filistin halkının kendi devletinin idaresi altında İsrail devletiyle yan yana, kardeşçe yaşaması olduğunu kaydetti.

BKP Merkez Yürütme Kurulu’nun yayımladığı açıklamada, Filistin halkının İsrail’in kurulduğu 1948 yılından beri katliamlara maruz kaldığına dikkat çekti. BKP'nin de desteklemediği Hamas’ın sivilleri hedef alan saldırılarıyla Filistin halkının mücadelesine destek olunamayacağını kaydedildi. İsrail devletinin, Hamas’ın saldırılarını gerekçe göstererek, Filistin halkını katletmesinin de kabullenilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, “Filistin halkının kendi devletinin idaresi altında, İsrail devletiyle yan yana, kardeşçe yaşamasının tek çıkar yol olduğu” vurgulandı.