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"BM 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadı"

"BM 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadı"
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Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki liderlerle gerçekleştirmesi öngörülen 3’lü görüşmenin yeri ve zamanıyla ilgili temas kurmadığını açıkladı.
TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, BM Genel Sekreteri’nin görüşmeye ilişkin herhangi tarih ve yer değerlendirmesi yapmadığı belirtildi.
Rum basınında yer alan haberlerde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e,  cuma gecesi birer not göndererek önümüzdeki ay Paris’te görüşme davetinde bulunduğu iddia edilmişti.

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