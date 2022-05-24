BM Barış Gücü aracına yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü aracına ara bölgede devriye yaparken düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı ara bölgede devriye gezen Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne ait araca ateş açılmasını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız" denilen açıklamda, BM devriye aracına isabet eden merminin herhangi bir can kaybına neden olmamasının teselli sebebi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, BM Barış Gücü aracına ateş eden kişi veya kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi istikametine doğru kaçtığının belirlendiği kaydedilirken, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne geçmiş olsun dilekleri iletildi.