BM Barış Gücü: “Halen daha kayıp olan tüm Kıbrıslı Türklerin sağ salim dönmesini ümit ediyoruz”

BM Barış Gücü: “Halen daha kayıp olan tüm Kıbrıslı Türklerin sağ salim dönmesini ümit ediyoruz”
banner94
banner90

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNFICYP), Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından halen bulunamayan Kıbrıslı Türklere ilişkin mesaj yayımladı.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler, bu zorlu süreçte Kıbrıslı Türklerle dayanışma içerisinde olduğunu bildirerek, halen kayıp olan Kıbrıslı Türklerin sağ salim dönmesini ümit ettiklerini kaydetti.

banner91
Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, kalbi ve düşüncelerinin Türkiye’de yıkıcı depremlerin ardından kaybolan 31 Kıbrıslı Türk öğrenci, öğretmen ve velilerin aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Halen kayıp olan Kıbrıslı Türklerin sağ salim dönmelerini ümit ediyor, dua ediyoruz. Hayatını kaybeden kişilere başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

BM Barış Gücü, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden duyduğu derin üzüntüyü de ifade ederek, acil durum müdahale çabalarına destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CTP Genel Başkanı Erhürman ile HP Genel Başkanı...
CTP Genel Başkanı Erhürman ile HP Genel Başkanı...
  1. Kıbrıs
﻿