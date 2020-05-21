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BM Barış Gücü, iki liderin geçişler konusunu görüşmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi

BM Barış Gücü, iki liderin geçişler konusunu görüşmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi
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Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü  Aleem Siddique, UNFICYP’in; iki liderin bugün telefon görüşmesi yaparak, geçişler konusundaki sınırlamaları gevşetme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Sözcü, “Bu konuda iki tarafa ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne durum el verdiğince yardım etmeye hazırız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:43
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