BM'den Kıbrıs için iş birliği içerisinde mücadele çağrısı

Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü (UNFICYP) Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına birbirlerini bilgilendirerek halk sağlığıyla ilgili olağanüstü durum olan Covid-19’la iş birliği içeride mücadeleye devam etmeleri çağrısında bulundu.

BM Kıbrıs Barış Gücü Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Bu bağlamda her iki tarafı da desteklemeye hazırız” denildi.

Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında 2 geçiş kapısının daha geçici olarak kapatılması kararıyla ilgili olarak bilgilendirildikleri kaydedilen açıklamada, Liderler ’in 3 Şubat’ta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi üyeleriyle Ledra Palas Otel’de bir araya gelerek Covid-19’un yayılmasına yönelik tedbirleri tartıştığı hatırlatıldı.