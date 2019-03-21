BM Genel Sekreter Yardımcısı konseye bilgi verecek

BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler Yardımcısı Rosemary DiCarlo, 15 Nisan’da BM Güvenlik Konseyi üyelerini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi niyet Misyonu raporunun sunulmasından sonra Kıbrıs`ta müzakerelerin yeniden başlaması yönünde yapılan çabalarla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirecek.



DiCarlo tarafında yapıalacak brifingin Niasn ayının ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreterinin raporunda, BM Genel Sekreterinin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin, Kıbrıs’la ilgili müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla görev tanımıyla ilgili çabalarındaki gelişmelere yer verilecek.



Bu çabaları çerçevesinde, Lute’nin garantör güçlerle görüşmeleri sonrası iki tarafla görüşmek amacıyla adaya gelmesi bekleniyor.



BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in geçen pazartesi güven mektubunun teslim eden ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Gail Garber ile görüştü.