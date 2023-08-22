BM Güvenlik Konseyi’nden Pile bölgesinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pile bölgesinde yaşanan gelişmeler konusunda dün akşam yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yaparak, Kıbrıs Türk tarafının başlattığı Pile-Yiğitler yolu çalışmasından “ciddi endişe” duyduğunu dile getirdi ve BM Barış Gücü personeline yönelik "saldırıyı kınadıklarını” belirtti.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi üyeleri, “tüm taraflara esneklik gösterme ve ilgili bölgede karşılıklı mutabakata varılan gelişmeyi müzakere etmek için Genel Sekreter’in Özel Temsilcisinin çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

-Stewart bilgilendirdi

BM Güvenlik Konseyi üyeleri, dün akşam, Pile bölgesindeki gelişmeleri ele almak için toplandı. Toplantıda, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart, Pile bölgesinde gelişmeler hakkında Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi.

Stwart’ın Güvenlik Konseyi bilgilendirmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi, Pile’deki gelişmelerle ilgili yazlı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafının, Pile/Plya’ya yakınlarındaki BM tampon bölgesi içinde izinsiz inşa çalışması başlatmasından ciddi endişe duyduklarını dile getirdiler. Güvenlik Konseyi üyeleri, bu eylemin Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve BM tampon bölgesindeki statükonun bir ihlali olduğunu vurguladılar.

Güvenlik Konseyi üyeleri, BM Barış Gücüne yönelik saldırıları ve BM araçlarına verilen zararı kınadılar ve yaralanan BM Barış Gücü personeline acil şifalar dilediler. Güvenlik Konseyi üyeleri, Barış Gücü'nü hedef alan saldırıların, uluslararası hukuk kapsamında suç teşkil edebileceğini vurguladılar ve tüm BM Barış Gücü personelinin emniyet ve güvenliğine tam bağlılıklarını yinelediler.

-Taraflara esneklik çağrısı

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafınca izinsiz inşaatın durdurulması ile teçhizat ve personelinin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladılar. Güvenlik Konseyi üyeleri, tarafların herhangi birinin adada gerginliği artırabilecek ve olası bir çözüm olasılığına zarar verebilecek, herhangi tek taraflı ya da gerginliği tırmandırıcı eylemlerden sakınılması ihtiyacını vurguladılar. Güvenlik Konseyi üyeler ayrıca, tüm tarafları esneklik göstermeye ve ilgili bölgede karşılıklı mutabakata varılan gelişmeyi müzakere etmek için Genel Sekreter’in Özel Temsilcisinin çabalarını desteklemeye çağırdılar.

Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP ve Tampon Bölgede ve sınırlarındaki yetkilendirilmiş görevinin desteklenmesine tam desteklerini teyit ettiler ve izinsiz tüm inşaatları kaldırılması ve ateşkes hatları içinde ve boyunca izinsiz askeri veya sivil faaliyetlerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs halkının arzuları doğrultusunda ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon temelinde, kalıcı, kapsamlı ve adil bir anlaşmaya olan taahhütlerini teyit ettiler. Güvenlik Konseyi üyeleri, her iki tarafı da Genel Sekreter’in Özel Temsilcisi’nin çabalarının desteklemek için somut adımlar atmaya ve elverişli bir ortamın sağlanması için UNFICYP ile çalışmaya teşvik ettiler.

-Özel temsilcis atama önerisi yinelendi

Güvenlik Konseyi üyeleri ayrıca, taraflara, Genel Sekreter’in, Kıbrıs’ta nihai bir çözüm için resmi müzakerelere dönülmesi hedefiyle bir ortak zemin bulunması arayışında ciddi destek sağlayabilecek bir BM özel temsilcisi (special envoy) atama önerisine ilişkin bir anlaşmaya varmaları yönündeki çağrılarını yineledi.

Güvenlik Konseyi üyeleri, konunun takipçisi olma konusunda mutabık kaldı.”