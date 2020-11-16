Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm talebini ortaya koymasının kabul edilmez olduğunu, görüşme sürecini başlamadan bitireceğini savundu.

Türkiye’deki iktidarı eleştiren İzcan, “BM kararlarını yok sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’i hedef göstermesinin, “çözüm yanlısı güçlere karşı duyduğu nefreti ortaya koyduğunu” iddia eden İzzet İzcan, “BKP, KTÖS ve onun Genel Sekreteri Şener Elcil’in yanında durmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davranış ve konuşmalarını eleştiren İzcan, “yağ ve şükran çekerek, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığının korunamayacağını” öne sürdü.

İzcan, federal çözüm yanlısı kesimlerle güçlerini birleştirerek, barış mücadelesine devam edeceklerini belirtti.