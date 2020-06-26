BM, memnuniyetini belirtti

Birleşmiş Milletler, Yeşilırmak Sınır Kapısı’nın geçişlere açılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

BM Sözcüsü Aleem Siddique yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, kapıların açılmasının koordinasyonunu sağlamak amacıyla liderlerle gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Yeşilırmak Kapısı’nın geçişlere açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Açıklamada, geriye kalan sınır kapılarının açılması konusunda BM Barış Gücü’nün taraflara yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulandı.