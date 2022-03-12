BM Misyon Şefi Colin Stewart AKM’de kadınlarla buluştu

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) ve Görsel Sanatlar Merkezi (CVAR - Center for Visual Arts), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Women’s Walk and Talk” inisiyatifi adına bu yılın ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın konuk olarak katıldığı sohbet toplantısı bu sabah Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer aldı.

Etkinlik, BM Misyon Şefi Stewart’ın konuşmasıyla başladı. Stewart katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sohbet toplantısının ardından, Lefkoşa surlar içi kültürel yürüyüşü gerçekleştirildi, ardından Rüstem Kitabevi’nde öğle yemeğine geçildi.