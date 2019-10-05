BM'ye protesto

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, dünyada adalet ve güvenlik unsuru olması gereken BM’nin Suriye’de ve diğer ülkelerde Müslümanların insan hakları ve insanlık vahşetine engel olamadığını ve insanlığın umut ve güvenini yitirdiğini kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Derneğin, Türkiye’deki terör saldırıları ve Ortadoğu’daki tüm çatışmaların sorumlusunun ABD olduğunu ilan ederek bir Güvenlik Konseyi üyesi olan ABD’nin terör örgütlerine silah ve askeri yardımına sessiz kalan BM’yi şiddetle protesto ettiğini bildirdi.