BMGS’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Ofisi’nden ortak açıklama: “İki lider, KŞK’nın etkin çalışmalarına tam destek bildirdi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’na bugünkü ortak ziyaretinin ardından yapılan ortak açıklamada, liderler Komite’nin çalışmalarına “tam destek” belirtti.

İki liderin bu sabah KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ziyarette bulunarak Komitenin çalışmaları hakkında bilgilendirilmelerinin ardından Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Ofisi Sözcüsü tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bugün, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ziyarette bulunarak, burada Komitenin süregelen çalışmaları hakkında bilgilendirildiler” denildi.

Açıklamada iki liderin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin etkin çalışmalarına tam destek bildirildiğini ve Komite üyeleri, Antropoloji Laboratuvarı personeli ile komitenin çalışmalarında yer alanların yürüttüğü çalışmaları takdir ettikleri ve bu çalışmalardan memnuiyet duyduklarını ifade ettikleri kaydedildi.

“Liderler, KŞK’nın tamamen insani çalışmalar yürüttüğünü kanaatini, KŞK’yı siyasi konulardan ayrı tutmanın önemini teyit ettiler” denilen ortak açıklamada, liderler tüm ilgili taraflara bu önemli çalışmaları “siyasileştirmeme” çağrısında da bulundu.

Açıklamada, “Her iki lider, olası gömü yerleri hakkında bilgi sahibi olan kişilere bu bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmaları çağrısında bulundular, görgü tanıklarının paylaştıkları herhangi bir bilgi için gizlilik talebinde bulunabileceklerini, güvenilir bilgilerin kayıp kişilerin bulunması, çıkarılması ve kimliklendirilmesine ilişkin tüm süreci hızlandırabileceğini hatırlattılar” denildi.

Liderlerin, tüm kayıp kişilerin bulunması ve kimliklendirilmesine yönelik çabaların “aralıksız sürdürülmesine” olan ihtiyacı vurguladıkları belirtilen açıklamada, iki liderin; Kayıp Şahıslar Komitesi’nin sorumluluğunun en başta kayıp şahıslarının ailelerine karşı olduğu konusundaki ortak anlayışlarını teyit ettikleri de kaydedildi.