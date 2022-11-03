Boğaz piknik alanında “Çevre Temizliği” etkinliği yapıldı

Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” kapsamında başlatılan “Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde Boğaz Piknik alanında “Çevre Temizliği” etkinliği düzenlendi.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından “Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Girne Belediyesi tarafından yürütülen “Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” devam ediyor.

Proje, “Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde Kasım ayı boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Kampanya, Boğaz Piknik alanında düzenlenen “Çevre Temizliği” etkinliğiyle başladı.

Girne Belediyesi, Bel Paz Ltd., Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllülerinin katıldığı etkinliğin başında, öğrencilere, “naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak” amacıyla bez alışveriş çantası dağıtıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve 2018 yılından bu yana Girne Belediyesi tarafından yürütülen Alsancak, Çatalköy ve Lapta Belediyelerinin de paydaş olduğu "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi”nin 60 ayda tamamlanacağını dile getirdi.

Proje kapsamında yapılan çalışma ve hibelere değinerek, katı atıkların ayrıştırılması ve yeniden kullanılmasının ülkedeki en önemli eksikliklerden biri olduğuna dikkat çeken Güngördü, projenin en önemli bölümlerinden birinin çevre bilinci konusunda eğitimler düzenleyerek farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Çocukların çevre bilinciyle eğitilmesinin önemine vurgu yapan Güngördü, bugün düzenlenen etkinlikte Karaoğlanoğlu İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri ve Girne İyilik Gönüllüleri üyelerini görmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

-15 gün önce temizlendi, yine aynı durumda bulundu

En iyi temizliğin kirletmemek olduğu ve çevrenin korunması için herkese görev düştüğünü kaydeden Güngördü, 15 gün önce temizlenen ve 600 poşet çöp toplanan Boğaz Piknik alanının bugün yine aynı durumda olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Boğaz piknik alanında gerçekleşen temizlik kampanyası sonunda 350 poşet çöp toplandı.

“Farkındalık Artırma Kampanyası” etkinlikleri kapsamında yarın da Zeytinlik’te, halka açık fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.