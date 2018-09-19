BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ'NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Top. Alb. Hakan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına P. Alb. Sinan Yıldız, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, muharip dernek, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Şehitliğin gezilip kabirlere çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi