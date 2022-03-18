Boğaz şehitliğinde tören

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlendi.

Boğaz Şehitliği’nde törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş dernek üniversite temsilcileriyle askeri erkân katıldı.

Çelenklerin Boğaz Şehitliği’ne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle devam etti. Törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Karaca, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaz Şehitliği’nden alınan toprağı Anıtkabir’e gönderilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim ettikten sonra konuşma yaptı.

Tatar’ın konuşmasının ardından şehit kabirleri gezilerek, çiçekler sunuldu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale’de kahraman Türk askerinin yüz binleri aşan şehitler verdiğini, bugün bu zaferin yıldönümünde cesur ve kahraman şehitleri anmak için toplanıldığını söyledi.

Türk askerinin Çanakkale Zaferi’nde işgal ordularına karşı verdiği büyük mücadeleyle Türk ulusunun başka milletlerin esaretinde yaşamayacağını bir kez daha gösterdiğini belirten Tatar, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk ordusunun şanlı bir zafer kazandığını söyledi.

Çanakkale’de kazanılan zaferin esaret ve işgal altında yaşayan hakları yüreklendirdiğini, Kıbrıs Türk halkının da bu direnişi yakından izlediğini söyleyen Tatar, orada yakılan ışığın atalarına ilham ve güç kaynağı olduğunu kaydetti.

“Bağımsızlığımıza, hürriyetimize, özgürlüğümüze çok önem vermekteyiz” diyen Tatar, buna yönelik mücadelenin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bugün de devam ettiğini söyleyerek, iki devletli çözümün önemine değindi.

Tatar, bugün yaşananların Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona ermesi ve askerin çekilmesi gibi bir durumda ne gibi bir felaketle karşı karşıya kalınacağını gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri saygı ve minnetle andığı konuşmasında, Türkiye’de açılışı yapılacak olan Çanakkale Köprüsü’nün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

KARACA

Yüzbaşı Ahmet Karaca, Çanakkale Zaferi’nin emsalsiz fedakarlıklarla kazanılan bir zafer ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda kilometre taşı olduğunu söyleyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşlarında askeri deha olarak ortaya çıktığını, cesaret ve fedakarlığın sayısız örneğini sergilediğini belirtti.

Bugün ulaşılan noktaya şehitlerin fedakarlıkları sayesinde ulaşılabildiğini, şehitlerin aziz hatıralarının nesilden nesle sonsuza kadar yaşatılacağını söyleyen Karaca, ülkenin birliğine göz dikenlerin tüm tehditlerinin aziz şehitler ve kahraman gazilerden ilham alan şanlı ordu tarafından bertaraf edileceğini kaydetti.

Öte yandan KKTC’nin diğer ilçelerinde de şehitler düzenlenen törenlerle anıldı.

ŞEHİTLİK ÖZEL DEFTERİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defterine şunları aktardı:



“Yüce Türk uluslu ile onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının esarete boyun eğmemesi, vatanına, özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine sahip çıkması uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimiz bugün bir kez daha manevi huzurunuzdayız.Bugün kanlarınız ve canlarınız pahasına vatan yapılan bu topraklarda kendi devletimizin çatısı altında ve bayraklarımız gölgesinde özgür ve egemen olarak yaşıyorsak, bunu siz aziz şehitlerimize borçluyuz.En büyük ve en kutsal görevimiz, bizlere emanet bıraktığınız değerleri ve emanetleri korumak, devletimizi sonsuza dek yaşatmaktır. Bu sizlere ve gelecek nesillere olan en büyük borcumuzdur.Aziz şehitlerimiz,Rahat uyuyunuz, sizleri unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatan size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun.”BAŞÇERİTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz şehitlerimiz,Dünya tarihine altın harflerle nakşedilmiş olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü andığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzda bulunuyoruz.Aziz milletimizin bağımsızlık ve geleceğine kastetmeye çalışanlara karşı, canlarını göz kırpmadan feda eden şehitlerimize borçlu olduğumuz bu zafer, ezilmiş ve haksızlığa uğramış çok sayıda millete örnek olmuş bir kahramanlık destanıdır.Bu tarihi zaferden yarım asır sonra bu kez Kıbrıs Türkünün varlığının ve hürriyetinin geleceğine göz dikerek insanlık onurunu hiçe sayanlar, karşılarında yine cesur vatan evlatlarını bulmuş, bu fedakar kahramanların şanlı direniş ve zaferi de “1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı” ile taçlanmış, milletimizin gönlümde ve tarihin sayfalarında hak ettiği yeri almıştır.Bu duygularla, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu güzel adada Türklüğün yaşaması için şehit olan ve kucak kucağa yatan Mehmetçik ve mücahitler, Dışişleri Bakanlığımızın dünyanın dört bir yanında meydana gelen teröre saldırılarında şehit düşen kıymetli mensupları başta olmak üzere, vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.Ruhunuz şad olsun”ÖZTÜRKKTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Şehitlik Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz şehitlerimiz,Türk milletinin ebedi varlığı ve vatanın bölünmezliği uğruna canlarını feda eden, kanları ile gökteki ay ile yıldızı bayrak, yaşadığımızı toprağı da vatan yapan aziz şehitlerimiz; bu topraklarda güven içinde yaşamamız için yaptığınız fedakarlık ve benzersiz kahramanlıklarınıza duyduğumuz şükran ve minnetle huzurlarınızdayız.Çanakkale Zaferi Türk milletinin en zor zamanında dahi dünya tarihine tesir ederek kendi lehine çevirebildiği; kendini bölmek, paylaşmak, yönetmek, işgal etmek hevesindeki sözde büyük güçlere karşı kendini ispat ettiği, Türkün en önemli kahramanlık destanıdır.Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vatan millet bağımsızlık ve insani değerler uğruna rütbelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaşarak adlarımızı tarihe altın harflerle yazdıran sizlerden, ecdadınızın manevi mirasından eşsiz zaferlerle dolu şanlı tarihimizden ve asil Türk milletinin sevgisinden aldığımız güçle Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin varlığına ve temel değerlerine yönelebilecek tehditlere karşı her türlü fedakarlığı sergilemeye devam edeceğiz. Emanetiniz emin ellerdedir. Rahat uyuyunuz.Bu duygu ve düşüncelerle bugün yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferini ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden başta ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal mücadele uğruna toprağa düşerek şehadet şerbetini içen siz aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anarken, tarih boyunca ordusuna her zaman destek veren aziz Türk milletine ve mücahit Kıbrıs Türk halkına şükranlarımızı sunuyorum.