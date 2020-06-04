banner22

Boğaziçi'nde hırsızlık

Boğaziçi'nde hırsızlık
banner32

Boğaziçi köyünde, Shah Faisal’a ait ikametgaha dün gece mutfak kapısı açılarak içeriye girilerek, 6 bin 750 TL’lik nakit para çalındığı belirlendi.
Polisten verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-36) tutuklandı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başsavcı Yardımcısı mevkii için dilekçe kabul...
Başsavcı Yardımcısı mevkii için dilekçe kabul...
  1. Kıbrıs
﻿