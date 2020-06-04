Boğaziçi'nde hırsızlık

Boğaziçi köyünde, Shah Faisal’a ait ikametgaha dün gece mutfak kapısı açılarak içeriye girilerek, 6 bin 750 TL’lik nakit para çalındığı belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-36) tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.