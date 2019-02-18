Boğazköy - Pınarbaşı yolunda kaza...2 çocuk yaralandı

Bugün saat 16:45 sıralarında, Boğazköy - Pınarbaşı Anayolu üzerinde, 39 yaşındaki Zeliha Muhacir, yönetimindeki HF 937 plakalı salon araç ile Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan elektrik panosuna çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Yaren Muhacir ve 10 yaşındaki Muhammed Muhacir kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından müşahade altına alındı.

Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.