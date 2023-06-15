Bolu’da Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın heykeli dikildi Tatar: “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Kıbrıs Türk halkının sesi oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın heykelinin açılış törenine katıldı.

Tatar burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatını, ömrünü Kıbrıs davasına adadığını belirterek, Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devraldıktan sonra Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurguladı.

“Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurduğunun altını çizdi.

Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner’in yapımını üstlendiği heykel, Kalıcı Konutlar Meydanı’nda yer aldı. Bolu Belediye bando ekibinin de yer aldığı törene, protokolün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde Bolu halkıyla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgi, saygı ve hürmetlerini getirdim” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatını, ömrünü Kıbrıs davasına adadığını dile getiren Tatar, Denktaş’ın, büyük hizmetler verdiğini, hep Anadolu’ya, Türkiye’ye baktığını söyledi. Denktaş’ın, Türkiye’deki kurtuluş mücadelesinde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün inkılap ve devrimlerini izlediğini dile getiren Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, Atatürkçü olarak Atatürk sevgisini, Kıbrıs Türk halkına aşılamaya çalıştığını kaydetti. Tatar, Denktaş’ın, Atatürk’ün fikirlerini ve düşüncelerini, Kıbrıs Türk halkının aydınlık yolunda mücadeleye katkı olarak değerlendirdiğini belirtti.

-“Kıbrıs Türk halkının sesi oldu”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, Dr. Fazıl Küçük’ten bayrağı devraldıktan sonra Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın, Kıbrıs kuruluş anlaşmaları ortaya çıkarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü, tek taraflı müdahale hakkı, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının önemini bildiğini vurguladı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Kıbrıs meselesinin Türkiye’siz çözülemeyeceğini dile getirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın, Kıbrıs’taki mücadelede bir Türk milliyetçisi olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının etle, tırnak Türkiye ile birlikte coğrafyada varlığını sürdürebileceğini söylediğini belirtti.

-“Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı”

“Biz en az Kıbrıs’ta Rumlar kadar egemeniz” diyen Tatar, Denktaş’ın, devleti kurarken hep egemenlikten bahsettiğini kaydetti. “Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurduğunun altını çizdi. Tatar, Denktaş’ın, 1983’te KKTC’nin kuruluşuyla, bütün dünyaya Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, iki kurucu devletin egemenlik temelinde iş birliğiyle olabileceğini o zamanlardan haykırmaya başladığını söyledi.

-“En büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti’ni Kıbrıs davasına inandırması…”

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın en büyük başarısının Türkiye Cumhuriyeti’ni ikna etmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni Kıbrıs davasına inandırması olduğunu vurgulayan Tatar, “Kıbrıs milli davasına bir bütün hepimizin sahip çıkması bizi bugünlere kadar getirmiştir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olarak şu anda yürüttüğü siyasete TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın iki ayrı bağımsız devletin iş birliğiyle olabileceğini vurguladı. Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, KKTC’yi ziyaretinde bunu dünyaya ifade ettiğini de belirtti.

Kıbrıs’ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statünün KKTC’nin tanınmasından geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu süreçte bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs’ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir” dedi.

Denktaş’ın, KKTC’nin, Türkiye’siz AB’ye girmesinin mümkün olmadığını düşündüğünü belirten Tatar, Doğu Akdeniz’in giderek, önemini artıran bir bölge olduğunu vurgulayarak, bu süreçte KKTC’nin de öneminin ve değerinin arttığını söyledi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, her zaman Kıbrıs Türklerinin ayrı bir halk olduğunu söylediğini dile getiren Tatar, “KKTC olarak egemen bir devlet bir olarak mücadelemizi sürdürmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Bolu’da Kıbrıs Gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner’in girişimiyle açılacak heykel ile Rauf Raif Denktaş’ın isminin yaşatılması ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin gençler ve yeni nesillere ilelebet gösterilecek olmasının anlamlı ve değerli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile uyum ve istişare içerisinde Kıbrıs meselesini değerlendirdiğini ifade ederek, KKTC’nin, Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olmasının önemli kilometre taşı olduğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin kendi güvenliğini de yakından ilgilendiren milli bir dava olduğunu vurguladı.

-“Biz yolumuzdan hiçbir zaman şaşmayacağız”

“Biz yolumuzdan hiçbir zaman şaşmayacağız” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu söyledi. Milli değerlere sahip çıkarak, ulusal menfaat ve çıkarları korumak gerektiğini dile getiren Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanı, bütün hayatını milli mücadeleye adadı” dedi.

Tatar, Denktaş’ın, “Ben Türk askerini adaya tekrar getirmiş bir Cumhurbaşkanı olarak anılmak isterim” dediğine dikkat çekerek, Türk askerinin 1974 yılında adaya ayak bastığını ve adanın güvenliği, barışı ve huzurunun Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığına bağlı olduğunu söyledi. Türk askerinin ilelebet Kıbrıs’ta kalacağını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana barışın sürdüğünü, kimsenin burnunun kanamadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından heykelin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş başta olmak üzere protokolün katılımıyla “Kıbrıs Zafer Marşı” eşliğinde yapıldı.

Heykelin üzerindeki karekodun okutulmasıyla, vatandaşlar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hakkında bilgiye de ulaşabilecek.