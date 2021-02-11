Bora: "KKTC vardır ve Anavatanımızın desteği ile var olmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaretinde, Türkiye'yi işgalci olarak nitelediği açıklamasını eleştirerek, “Her zaman olduğu gibi yalan ve entrikalara dayalı güttükleri siyasetlerinin devamından ibaret olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Kıbrıs'ta yaşanan gerçeklerin göz ardı edilerek çözüme ulaşılamadığı gerçeği apaçık ortadadır” dedi.

Bora yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta 47 yıldır var olan iki devletli yapının, Rumlar ile Yunanistan'ın güttükleri “ENOSIS” hayalleri sonucu olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“21 Aralık 1963 Akritas 15 Temmuz 1974 Iphestos isimli soykırım planlarını ENOSIS'E ulaşmak için uygulamaya koyanlar yine onlardır. 11 yıllık Kıbrıs Türk Halkına yönelik insanlık dışı uygulamalar karşısında Türkiye'nin uyarı ve ikazları karşılıksız bırakılmıştır.

Türkiye 15 Temmuz 1974'de Rumlar ile Yunanlıların ortak ENOSIS amaçlı darbeleri ile ilan edilen Kıbrıs Helen Cumhuriyeti karşısında Türkiye'nin diğer garantör ülkeler nezdinde başlattığı girişimler sonucu netice alamaması üzerine 20 Temmuz 1974'de barışçı müdahaleyi başlatmış ve Girne sahillerine çıktığı anda yine garantör ülkelere yaptığı çağrıda birlikte anayasal düzeni yeniden kurmayı önerdi. Ancak cevapsız kaldı.

Miçotakis 15 Temmuz 1974 darbesini müteakip darbeden kurtulan Makarios'un soluğu aldığı Birleşmiş Milletler ‘de yaptığı konuşmada ülkesinin Yunan işgali altına girdiğini ve yardım talebinde bulunduğunu bilmiyor mu?



İşte o zor şartlarda yalnız garantör Türkiye Garanti Antlaşması'nın kendine tanıdığı hakkı kullandı ve 20 Temmuz 1974'de yaptığı barışçı müdahale ile adanın tümüne barış, huzur ve güveni getirdi. Ayrıca 50 yıldan beri aranıp da bulunamayan Kıbrıs'ta yaşanan gerçekler çerçevesinde çözümü de sağlamıştır.”Yunanistan'ın sebep olduğu iç çatışmada iki bine yakın Rum öldürüldüğüne işaret eden Bora, Türk müdahalesinin Rumları da bir iç savaştan kurtardığını kaydetti.Miçotakis’in 15 Temmuz 1974 Rum ile Yunan'ın ENOSIS amaçlı darbesi esnasında Yunanistan'dan Kıbrıs’a yardıma gelen Yunan Komandolarını taşıyan uçağı yanlışlıkla düşürmeleri üzerine ölen askerlerden birinin ailesinin Yunan hükümetini dava ettiğini ve bu davanın 1979'da Atina Temyiz Mahkemesi’nde görüşülerek alınan karardan haberdar olmamasının mümkün olmadığına işaret eden Bora, Atina temyiz mahkemesinin kararının Kıbrıs'ta çıkan savaşın kusurlu tarafının Yunan Subaylarında olduğu ve Türkiye'nin yaptığı müdahalenin uluslararası hukuka uygun olduğunu teyit ettiğini anımsattı.Bora, ancak kararın Yunan çıkarlarına aykırı olduğu için derhal ortadan kaldırıldığını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Anavatanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son beyanatı Kıbrıs'ta yıllardan beri yaşanan gerçekler çerçevesinde oluşan iki devleti yapının yegane çare olduğunu dünya kamuoyuna açıklaması ile bu sorun artık kapanmış oldu.KKTC vardır ve Anavatanımızın desteği ile var olmaya devam edecek ve dünyadaki diğer bağımsız devletler gibi yerini alacaktır.”