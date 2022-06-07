Bora yeniden başkan...Yönetim kurulu da belirlendi

Bora yeniden başkan...Yönetim kurulu da belirlendi
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  Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yönetim kurulu üyelerini belirlediği genel kurulun ardından dün  toplanarak  görev bölümü yaptı. Yılmaz Bora’nın yeniden başkan olduğu yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:

"Yılmaz Bora                                  Genel  Başkan

Veli Koreli                                     Genel Başkan Yrd.

Celal Bayar                                    Genel Başkan Yrd.

Çetin Serez                                    Genel Sekreter

Kerem Kunter                                Genel Sekreter Yrd.

Erdoğan Balcılar                        Genel Sayman

Mustafa Altun                                Genel Sayman Yrd.

Reşat Sertuğ                                Üyelik İşleri Sorumlusu

Muharrem Kuşaf                           Üyelik İşleri Sor. Yrd.

Yılmaz Hakverdi                           Milli Günler Sorumlusu

Zafer Zateroğulları                  Milli Günler Sor. Yrd.

Taner Çuvalcıoğlu                    Sosyal İşler Sorumlusu

Serhat Tunca                                 Sosyal İşler Sor. Yrd

Mehmet Odabaşı                           Kütüphane Sorumlusu

Süleyman Şekeroğlu                Tesisler Sorumlusu

Fezan Simtaş                               Tesisler Sor. Yrd.

Burak Karip                                   Basın Yayın

Derviş Zemin                                  Basın Yayın

Arda Bora                                    Dış İlişkiler Sorumlusu

Muammer Güneş                         Vakıflar Sorumlusu

Murat Özad                                   Gençlik Kolu Başkanı"

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