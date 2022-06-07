Bora yeniden başkan...Yönetim kurulu da belirlendi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yönetim kurulu üyelerini belirlediği genel kurulun ardından dün toplanarak görev bölümü yaptı. Yılmaz Bora’nın yeniden başkan olduğu yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:

"Yılmaz Bora Genel Başkan

Veli Koreli Genel Başkan Yrd.

Celal Bayar Genel Başkan Yrd.

Çetin Serez Genel Sekreter

Kerem Kunter Genel Sekreter Yrd.

Erdoğan Balcılar Genel Sayman

Mustafa Altun Genel Sayman Yrd.

Reşat Sertuğ Üyelik İşleri Sorumlusu

Muharrem Kuşaf Üyelik İşleri Sor. Yrd.

Yılmaz Hakverdi Milli Günler Sorumlusu

Zafer Zateroğulları Milli Günler Sor. Yrd.

Taner Çuvalcıoğlu Sosyal İşler Sorumlusu

Serhat Tunca Sosyal İşler Sor. Yrd

Mehmet Odabaşı Kütüphane Sorumlusu

Süleyman Şekeroğlu Tesisler Sorumlusu

Fezan Simtaş Tesisler Sor. Yrd.

Burak Karip Basın Yayın

Derviş Zemin Basın Yayın

Arda Bora Dış İlişkiler Sorumlusu

Muammer Güneş Vakıflar Sorumlusu

Murat Özad Gençlik Kolu Başkanı"