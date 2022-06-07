Bora yeniden başkan...Yönetim kurulu da belirlendi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yönetim kurulu üyelerini belirlediği genel kurulun ardından dün toplanarak görev bölümü yaptı. Yılmaz Bora’nın yeniden başkan olduğu yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde:
"Yılmaz Bora Genel Başkan
Veli Koreli Genel Başkan Yrd.
Celal Bayar Genel Başkan Yrd.
Çetin Serez Genel Sekreter
Kerem Kunter Genel Sekreter Yrd.
Erdoğan Balcılar Genel Sayman
Mustafa Altun Genel Sayman Yrd.
Reşat Sertuğ Üyelik İşleri Sorumlusu
Muharrem Kuşaf Üyelik İşleri Sor. Yrd.
Yılmaz Hakverdi Milli Günler Sorumlusu
Zafer Zateroğulları Milli Günler Sor. Yrd.
Taner Çuvalcıoğlu Sosyal İşler Sorumlusu
Serhat Tunca Sosyal İşler Sor. Yrd
Mehmet Odabaşı Kütüphane Sorumlusu
Süleyman Şekeroğlu Tesisler Sorumlusu
Fezan Simtaş Tesisler Sor. Yrd.
Burak Karip Basın Yayın
Derviş Zemin Basın Yayın
Arda Bora Dış İlişkiler Sorumlusu
Muammer Güneş Vakıflar Sorumlusu
Murat Özad Gençlik Kolu Başkanı"