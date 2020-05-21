Borç ilişkileri ad hoc komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde, Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komite, bugün toplandı ve yasa önerisini onayladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10:30’da toplanan Komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Yasa Önerisi, “Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşme ve sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemeyi” amaçlıyor.

Atun başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da yer aldı.