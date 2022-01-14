Borç ıspatı yapma çağrısı

Tasfiye halindeki Cyprus Airport Services Ltd’den (CAS) alacaklı olanlar, 28 Şubat’a kadar, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne alacak talebi olarak borç ispatı yapmaya çağırıldı.

Konuyla ilgili CAS Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Olgun Yetişmiş tarafından yapılan duyuruda, alacak talebinin posta ücreti ödenmiş mektup ya da elden yapılabileceği dile getirildi.



Alacak talebinin bir yemin takriri ile desteklenmesi ve alacaklının ya da yetkili temsilcisinin açık adresini içermesi gerektiği dile getirilen duyuruda, taleplerini 28 Şubat’a kadar iletmeyenlerin alacak başvuru haklarını kaybedeceği uyarısında bulunuldu.Alacak talepleri hakkında verilen kararların hem iadeli taahhütlü posta ile bildirileceği hem de Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi ilan panosu ve internet sayfasında ilan edileceği kaydedilen duyuruda konuyla ilgili detaylı bilgiye de yer verildi.