Borrell, Cumhurbaşkanı Tatar’ı arayarak tebrik etti

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı JosepBorrell, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve iki devlet temelinde, taraflar arasında işbirliğini de içeren bir uzlaşı için kendisine yetki verdiğini anlatarak, halkımız üzerindeki izolasyon ve kısıtlamaların haksızlığına işaret etti ve Avrupa Birliği’nin üzerine düşeni yapmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda AB’nin 2004’te aldığı karar çerçevesinde izolasyonları kaldırma vaatlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca görüş ve tutumunu daha etraflı bir şekilde anlatmak maksadıyla Borrell ile yakın bir gelecekte görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.