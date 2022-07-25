‘‘Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor

‘‘Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde ‘‘Boşanmanın, Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenliyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Acapulco Hotel’de perşembe günü saat 09.30’da yapılacak sempozyum, "Ebeveyn Yabancılaş(tır)ma Sendromu", "Boşanma/Velayet Konularında Psikolojik Değerlendirmeler", "Çocuk Dostu Adalet ve Aile Davaları", "Boşanma Sürecinde  Çocuk Hakları"  ve "Okulda Boşanma Sürecindeki  Ebeveyn ve Çocukla Yapılan Çalışmalar" konu başlıklı 5 oturum şeklinde yapılacak.

Açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un da katılacağı sempozyum ücretsiz ve halka açık olacak.

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