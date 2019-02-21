Bostancı'da kansere karşı farkındalık sempozyumu

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in himayelerinde Güzelyurt Bostancı köyünde kansere karşı farkındalık sempozyumu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sempozyumda yaptığı konuşmada, hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü işbirliğiyle, KKTC Umut Derneği, Yalova Spor Kulübü, Yukarı Bostancı ve Aşağı Bostancı muhtarlarının desteğiyle gerçekleşen sempozyumda konuyla ilgili uzmanlar sunum gerçekleştirdi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kanserde farkındalık konusunda gelinen noktanın geçmişe göre çok iyi olduğuna işaret etti.

DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da, kanserde farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ise, kanser konusunun farklı alanlarında araştırmalar yaptıklarını anlattı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim konuşmasında, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, hastalıklardan korunmanın hastalıkları tedavi etmekten daha önemli olduğunu, bu yüzden Bakanlık olarak koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini belirtti.

Besim, korunmayı bilerek gelecek nesillerin daha sağlıklı kılınabileceğine işaret ederek, sosyal devletlerin insanları hastalıklardan korumak için yapması gerekenler bulunduğunu ve farkındalık çalışmalarının da bu konuda önemli olduğunu söyledi.

Besim, halkın sağlık hizmetlerini kendi bölgesinde alabilmesi için sağlık ocaklarını güçlendirdiklerini, merkezlerde de yapılan iyileştirmelerle halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alması için çalıştıklarını da ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nahide Gökçora, Prof. Dr. Handan Onur, Prof. Dr. Doğan Bor, Yrd. Doç. Dr. Bülent Sezgin, Uzman Psikolog Naife Sevdalı Zaim ve Dr. Diyetisyen Ayşe Okan, kanserden korunma ve kanserde farkındalık konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sunumların ardından geceye destek veren kurumlara ve uzmanlara teşekkür plaketi sunuldu.