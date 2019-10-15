“Böyle önemli bir konularda mecliste hep oybirliğiyle sonuç alınarak açıklama yapıldı”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugüne kadar böyle önemli bir konularda Mecliste hep oybirliği ile sonuç alınarak açıklama yapıldığını söyledi.

Angolemli, “Cumhurbaşkanını tanımıyorum” demenin toplumu böldüğünü söyleyerek, Türkiye’nin harekatını desteklediklerini Meclis’te bunun aksi düşüncede olan birinin olmadığına inandığını belirtti.

“Akıncı’nın açıklamasına katılırım. Barışın kıymetini bilmek lazım” diyen Angolemli, önemli olan savaşmadan barışa ulaşmaktır. Akıncı’nın anlatmaya çalıştığı buydu” diye konuştu.