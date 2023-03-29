British Residents Society İngiliz vatandaşlarını yürüttükleri lobi kampanyasına destek vermeye çağırdı

"British Residents Society" (BRS), tüm İngiliz vatandaşlarını, ambargoların kaldırılmasına yönelik yürüttükleri lobi kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Yapılan açıklamada, İngiltere'deki Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütleri ve KKTC'deki diğer paydaşlarla işbirliği içinde lobi kampanyası yürütüldüğü belirtilerek, kampanyayla ilgili bilgi verildi.

Lobi kampanyasının, İngiliz vatandaşı olan herkesin Birleşik Krallıktaki bölge milletvekillerine veya Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'na, yaşanmakta olan ayrımcılığı izah eden, ayrıca uygulanmakta olan ticari ve siyasi ambargoların kaldırılmasının Kıbrıslı Türklere yönelik ayrımcılığı hafifletmeye yardımcı olacağını ayrıntılarıyla anlatan bir mektubu içeren otomatik bir e-posta göndermeleri davetiyle başladığı belirtildi.

Gönderilen mektupların bu konunun Birleşik Krallık parlamentosunda tartışılması için bir katalizör görevi göreceğinin ümit edildiği belirtilen açıklamada, BRS tüm İngiliz vatandaşlarını kampanyaya katılmaya teşvik etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birleşik Krallık hükümetinin kampanyamıza yardımcı olabileceklerine olan inancımızın temelinde Kıbrıslı Türklere adil ve eşit davranma etkisine haiz oldukları ayrıca ada ile tarihi bağları, İngiltere'nin garantör statüsü, Birleşik Krallık'ta ikamet eden çok sayıda Kıbrıslı Türk olması, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın tamamını temsil etmediği olgusu, 2004 Annan Planı'ndan bu yana verdiği sözleri tutmayan AB'nin bu konuda açık veya tarafsız bir görüşe sahip olmasının beklenemeyeceği, halbuki Birleşik Krallık hükümetinin artık bağımsız hareket edebildiği gerçeği yatmaktadır.”

Mektup gönderme kampanyası sona erdiğinde yeni girişimlerin başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun tek seferlik bir etkinlik olmadığı, lobiciliğin zaman aldığı ve uzun vadede çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KKTC kamuoyundan ricamız, İngiliz pasaportu sahibi olan herkesin kampanyaya katılmasıdır veya, KKTC vatandaşlarının, Birleşik Krallık'ta bulunan aileleri, arkadaşları ve/veya iş bağlantılarını kampanyaya katılmaları yönünde onları teşvik etmeleridir. Mesajımız: Neden çoğu medeni ülke her türlü ayrımcılığı sona erdirmek isterken, Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan sistematik ve amaçlı ayrımcılığın 50 yılı aşkın bir süredir devam etmesi kabul edilmektedir? Artık Yeter! – Birleşik Krallık Hükümetinden eşit ve adil muamele talep etmek için tarihi kampanyamıza katılın. Milletvekilinize ve/veya Dışişleri Bakanlığına gönderilecek otomatik bir e-postayı tamamlamak için www.brstrnc.com adresini ziyaret edin.”