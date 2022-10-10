BRTK bütçesi Meclis’te

Meclis Genel Kurulunda TAK bütçesinin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

İlk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okudu.

-Barçın

Ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın tasarıya ilişkin söz aldı. 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nın, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası'na uygun şekilde hazırlanması gerektiğini söyleyen Barçın, kurumların bütçelerinin de tasarıda yer alması gerektiğini söyledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nda personel giderleri konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu ifade eden Barçın, ayrıca kurumda yasaya aykırı şekilde “part time” personel çalıştırıldığını kaydetti.

İş yasasına göre ister özel sektör ister kamuda olsun, normal çalışma saatleri dışında çalıştırılanların buna göre bir ödeme alması gerektiğini anlatan Barçın, düzensiz mesai çalışan kişilerin de düzensiz mesai ödeneği alması gerektiğine işaret etti.

Barçın, BRT’nin bir devlet kurumu olduğuna işaret ederek bütçe ödeneklerinin İş Yasası kurallarına göre hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Kurumda şu an part time olarak istihdam edilen ama full time çalışan, ayrıca 9 aydır ek mesai almayan çalışanlar bulunduğunu ifade eden Barçın, diğer taraftan sigorta yatırımlarının gerçek maaşlar üzerinden yapılmadığını da ifade etti. Barçın, böylece hem Sosyal Sigortalardan, hem de çalışanların emeklilik haklarından çalındığını dile getirdi.

Devrim Barçın, bunun, Çalışma Bakanlığı tarafından bir ihbar kabul edilmesini ve BRT çalışanlarının gerçek maaşları üzerinden yatırımlarının yapılmasının sağlanmasını istedi.

Yapılanın bir suç olduğunu vurgulayan Barçın, hem çalışanlara hem de sendikaya da hakkını arama çağrısı yaptı.

Hastanelerdeki hademelerin durumunu da tekrarlayan Barçın, devletin kaçak ve kayıt dışı işçi çalıştırdığını savundu, hastanede çalışan hademenin başına bir şey gelse çalıştığı hastaneden hizmet alamayacak noktada olunduğunu belirtti.

31 Aralık 2021’de biten toplu sözleşmesinin yenisinin Maliye Bakanlığıyla mutabakata varılmasına rağmen imzalanmadığını da kaydeden Barçın, Çalışma Bakanlığının sendikalar ve işverenler arasında arabuluculuk görevi yapmasını talep etti.